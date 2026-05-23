Customers, Capital, Control: Was die Plattform-Revolution für Casinos bedeutet
Die digitale Plattformökonomie durchdringt heute nahezu jede Branche – vom Einzelhandel über Medien bis hin zu Finanzdienstleistungen. Auch der Casinosektor steht vor einem grundlegenden Wandel: Weg von traditionellen Betreiberstrukturen hin zu Plattformmodellen, die auf Daten, Nutzerbeteiligung und integrierte Kapitalflüsse setzen. Digitale Casinos übernehmen vermehrt die Mechanismen erfolgreicher Plattformunternehmen – sie strukturieren Kundenbeziehungen neu, automatisieren Entscheidungsprozesse … Leggi tutto